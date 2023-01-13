Спецслужби Литви бачать однакову потенційну загрозу як у росіянах, так і в білорусах

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"Ми розуміємо, що серед білорусів є і представники опозиції, ті, хто бореться за кращу Білорусь, але у нас є чимало фактів, що іноді приїжджають люди, завербовані білоруським КДБ. Їх не один, не два, не три", – сказав Яунішкіс.

За його словами, у Литві було зафіксовано факти в'їзду агентів білоруського КДБ та завербованих людей.

Він наголосив, що зараз Європа потроху "очищується" від впливу російської розвідки, і такі процеси протікають у багатьох країнах, але не треба керуватися ілюзіями, ніби рф не має своїх агентів у всій Європі.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони США не бачить жодних ознак того, що білорусь має намір вступити у війну в Україні, заявив високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу 9 січня.