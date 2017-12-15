Спецкомиссия займется определением причин взрыва на заводе в Тернополе

"Вероятная причина взрыва - нарушение технологического процесса. Окончательные выводы относительно причин и последствий взрыва будут приняты после завершения детального изучения обстоятельств происшествия, обследования здания и проведения заседания специальной комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря в Тернополе на территории комбината "Стройиндустрия" произошел взрыв, после чего частично разрушился железобетонная крыша. В результате инцидента пострадал работник цеха, его госпитализировали.