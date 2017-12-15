Спецкомиссия займется определением причин взрыва на заводе в Тернополе

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 24349 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 10995 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101732 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103641 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118592 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103838 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106196 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112829 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117270 просмотра

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Спецкомиссия займется определением причин взрыва на заводе в Тернополе

Спецкомиссия займется определением причин взрыва на заводе в Тернополе

Киев  •  УНН

 • 10501 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Точные причины взрыва на комбинате "Стройиндустрия" в Тернополе определят после детального изучения обстоятельств происшествия, обследования здания и проведения заседания специальной комиссии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Вероятная причина взрыва - нарушение технологического процесса. Окончательные выводы относительно причин и последствий взрыва будут приняты после завершения детального изучения обстоятельств происшествия, обследования здания и проведения заседания специальной комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря в Тернополе на территории комбината "Стройиндустрия" произошел взрыв, после чего частично разрушился железобетонная крыша. В результате инцидента пострадал работник цеха, его госпитализировали.

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