Спецкомісія займеться визначенням причин вибуху на заводі у Тернополі

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Точні причини вибуху на комбінаті “Будіндустрія” у Тернополі визначать після детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"Ймовірна причина вибуху - порушення технологічного процесу. Остаточні висновки щодо причин та наслідків вибуху будуть прийняті після завершення детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня у Тернополі на території комбінату “Будіндустрія” стався вибух, після чого частково зруйнувався залізобетонний дах. Внаслідок інциденту постраждав працівник цеху, якого госпіталізували.

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