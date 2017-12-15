Спецкомісія займеться визначенням причин вибуху на заводі у Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Точні причини вибуху на комбінаті “Будіндустрія” у Тернополі визначать після детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Ймовірна причина вибуху - порушення технологічного процесу. Остаточні висновки щодо причин та наслідків вибуху будуть прийняті після завершення детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 грудня у Тернополі на території комбінату “Будіндустрія” стався вибух, після чого частково зруйнувався залізобетонний дах. Внаслідок інциденту постраждав працівник цеху, якого госпіталізували.