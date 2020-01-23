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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спекуляции главы МИД Нидерландов на катастрофе MH17 и рейса МАУ в Иране недопустимы - МИД РФ

Киев • УНН

 • 14693 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Попытки министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока провести параллели между катастрофой малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году и украинского самолета под Тегераном 8 января для продвижения якобы “ангажированных обвинений против России лишены здравой логики и недопустимы”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Спекуляции главы МИД Нидерландов на катастрофе MH17 и рейса МАУ в Иране недопустимы - МИД РФ

“Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17. Теперь уже в привязке к крушению рейса PS 752 Блок потребовал предоставления Россией “удовлетворительных ответов на ряд вопросов Совместной следственной группы”. Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел России (Сергей Лавров), когда речь заходит об MH17, якобы “чувствует себя не в своей тарелке” и что “русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность”, — сказала она.

“Спекулировать на трагедии в Иране с целью продвижения ангажированных обвинений против России, прежде всего, недопустимо и подло по отношению к близким и родственникам жертв, — продолжила Захарова. — Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики”.

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Дипломат заявила, что доказательства, предоставленные российской стороной в деле о крушении рейса MH17, свидетельствуют о том, что обвинения против России абсолютно якобы необоснованны. “Блок также вновь упускает из виду явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, несмотря на высказанную в этой связи озабоченность нидерландского парламента”, — отметила она.

Добавим, что продолжение расследования катастрофы украинского самолета в Иране необходимо, поскольку в этом деле остаются неясные моменты, считает руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу, 17 января.

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