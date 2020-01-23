Спекуляції глави МЗС Нідерландів на катастрофі MH17 та рейсу МАУ в Ірані неприпустимі - МЗС РФ

“Головний дипломат Нідерландів, з нашої точки зору, просто недоречно скористався трагедією в Ірані, що має свої причини, свої особливості, для чергових нападок на Росію, для реклами вже порядком набридлих суб’єктивних підходів Гааги до катастрофи рейсу MH17. Тепер вже в прив’язці до катастрофи рейсу PS 752 Блок вимагає надання Росією “задовільних відповідей на ряд питань Спільної слідчої групи”. Анітрохи не соромлячись відсутності доведених фактів, пан Блок запускає тепер в обіг якісь особисті відчуття стосовно того, що міністр закордонних справ Росії (Сергій Лавров), коли мова заходить про MH17, нібито “відчуває себе не в своїй тарілці” і що “росіянам краще б визнати свою провину, погодитися відшкодувати збиток родичам загиблих, знявши тим самим виниклу напруженість”, — сказала вона.

“Спекулювати на трагедії в Ірані з метою просування ангажованих звинувачень проти Росії, перш за все, є неприпустимим і підло по відношенню до близьких і родичів жертв, — продовжила Захарова. — Безапеляційні вимоги Блока до Росії, як він сказав, визнати провину за катастрофу малайзійського літака в небі над Україною тільки через те, що в Ірані був збитий український літак, є недоречними, неприйнятними, позбавленими будь-якої здорової логіки”.

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Дипломат заявила, що докази, надані російською стороною в справі про катастрофу рейсу MH17, свідчать про те, що звинувачення проти Росії абсолютно нібито необґрунтовані. “Блок також знову випускає з уваги явну причетність до катастрофи України, яка не закрила повітряний простір над зоною конфлікту, незважаючи на висловлену в зв’язку з цим стурбованість нідерландського парламенту”, — зазначила вона.

Додамо, що продовження розслідування катастрофи українського літака в Ірані необхідно, оскільки в цій справі залишаються неясні моменти, вважає керівник і духовний лідер ісламської республіки Алі Хаменеї. З відповідною заявою він виступив в п’ятницю, 17 січня.