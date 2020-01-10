МЗС Нідерландів: дуже ймовірно, що український літак збили іранськими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок вважає “дуже ймовірним” те, що український літак Boeing-737, який зазнав катастрофи в Тегерані, міг бути збитий іранськими ракетами, пише УНН з посиланням на місцеве агентство NOS.
“Дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами”, — сказав він в п’ятницю після прибуття на екстрену зустріч Ради ЄС в Брюсселі. “Важливо, щоб незалежне розслідування пролило світло на те, що сталося. Давайте чекати результатів незалежного розслідування”, — підкреслив міністр.
Блок зазначив, що Нідерланди запропонували Канаді допомогу в проведенні розслідування. “У нас є досвід”, — повідомив глава МЗС, маючи на увазі розслідування катастрофи малайзійського Boeing-777 в Донецькій області України в 2014 році. “Ми запропонували повну підтримку Канаді”, — додав міністр.
Раніше журнал Newsweek і інші провідні американські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що лайнер міг бути помилково збитий іранською стороною. При цьому глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що іранські експерти відмовилися від версії про можливий ракетний удар по літаку.
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
Також, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “МАУ” був збитий іранською ракетою.