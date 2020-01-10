МИД Нидерландов: очень вероятно, что украинский самолет сбили иранскими ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает “очень вероятным” то, что украинский самолет Boeing-737, потерпевшего катастрофу в Тегеране, мог быть сбит иранскими ракетами, пишет УНН со ссылкой на местное агентство NOS.
“Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами”, — сказал он в пятницу по прибытии на экстренную встречу Совета ЕС в Брюсселе. “Важно, чтобы независимое расследование пролило свет на произошедшее. Давайте ждать результатов независимого расследования”, — подчеркнул министр.
Блок отметил, что Нидерланды предложили Канаде помощь в проведении расследования. “У нас есть опыт”, — сообщил глава МИД, имея в виду расследование катастрофы малайзийского Boeing-777 в Донецкой области Украины в 2014 году. “Мы предложили полную поддержку Канаде”, — добавил министр.
Ранее журнал Newsweek и другие ведущие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что лайнер мог быть ошибочно сбит иранской стороной. При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что иранские эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по самолету.
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing # B737 # PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
Также, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “МАУ” был сбит иранской ракетой.