Жаркая погода в Европе в 2022 году унесла жизни не менее 15 000 человек - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, что в Европе из-за жаркой погоды в 2022 году погибло не менее 15 000 человек, при этом Испания и Германия входят в наиболее пострадавшие страны, передает УНН.
Детали
Три месяца с июня по август были самыми жаркими в Европе с момента начала наблюдений, а высокие температуры привели к сильнейшей засухе, которую видел континент со времен Средневековья.
«Основываясь на данных по странам, предполагается, что по меньшей мере 15 000 человек погибли именно из-за жары в 2022 году», - говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
«За 3 месяца лета органы здравоохранения сообщили о почти 4000 смертях в Испании, более 1000 в Португалии, более 3200 в Великобритании и около 4500 смертей в Германии», - добавил он.
«Ожидается, что эта оценка увеличится, поскольку все больше стран сообщают о чрезмерной смертности из-за жары».
Добавим
Метеорологи заявили, что температурные показатели этим летом превзошла рекордную волну тепла, повлекшую 70 000 смертей, в том числе 15 000 только во Франции, летом 2003 года.