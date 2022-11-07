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Спекотна погода в Європі у 2022 році забрала життя не менше 15 000 осіб - ВООЗ

Спекотна погода в Європі у 2022 році забрала життя не менше 15 000 осіб - ВООЗ

Київ • УНН

 • 387858 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в понеділок, що в Європі через спекотну погоду в 2022 році загинуло не менше 15 000 осіб, при цьому Іспанія і Німеччина входять до найбільш постраждалих країн, передає УНН.

Деталі

Три місяці з червня по серпень були найспекотнішими в Європі з моменту початку спостережень, а високі температури призвели до найсильнішої посухи, яку бачив континент з часів Середньовіччя.

«Грунтуючись на даних по країнах, передбачається, що щонайменше 15 000 людей загинули саме через спеку в 2022 році», - йдеться у заяві директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.

«За 3 місяці літа органи охорони здоров'я повідомили про майже 4000 смертей в Іспанії, понад 1000 у Португалії, понад 3200 у Великій Британії та близько 4500 смертей у Німеччині», - додав він.

«Очікується, що ця оцінка збільшиться, оскільки все більше країн повідомляють про надмірну смертність через спеку».

Додамо

Метеорологи заявили, що температурні показники цього літа перевершила рекордну хвилю тепла, що спричинила 70 000 смертей, у тому числі 15 000 лише у Франції, влітку 2003 року.

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