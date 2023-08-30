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Жара в Киеве третий день подряд ставит рекорд

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве третий день подряд продолжаются температурные рекорды. 29 августа снова были зафиксированы три температурных рекорда в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Цитата

«По данным наблюдений метеостанции,.. 29 августа в Киеве снова были зафиксированы три температурных рекорда», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ночь на вторник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 2,7°С.

«Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1992 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +29,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 4,2°С, а климатическую норму – на 11,6°С», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Жара в Киеве 27 августа установила сразу три рекорда.

В Киеве 28 августа также зафиксировали три температурных рекорда.

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