Спека у Києві третій день поспіль ставить рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві третій день поспіль продовжуються температурні рекорди. 29 серпня знову були зафіксовані три температурних рекорди у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
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«За даними спостережень метеостанції,.. 29 серпня у Києві знову були зафіксовані три температурних рекорди», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що ніч на вівторок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8°С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7°С.
«Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника 1992 року. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2°С, а кліматичну норму – на 11,6°С», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Спека у Києві 27 серпня встановила відразу три рекорди.
У Києві 28 серпня також зафіксували три температурні рекорди.