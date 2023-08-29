Спека в столиці другий день поспіль б’є температурні рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди. У Києві знову зафіксували 28 серпня три температурні рекорди, повідомили у понеділок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С.
Максимальна температура повітря після полудня, як повідомляється, досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,3°С.
Нагадаємо
Спека у Києві 27 серпня також встановила відразу три рекорди.