Спека у Києві за добу встановила відразу три рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві зафіксували 27 серпня три температурні рекорди, повідомили у понеділок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С.
Максимальна температура повітря після полудня, як повідомляється, досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.
Середньодобова температура повітря також, за повідомленням, виявилася найвищою за час проведення спостережень і сягнула +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.
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