Жара в Киеве за сутки установила сразу три рекорда

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве зафиксировали 27 августа три температурных рекорда, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 2022 года превышено на 0,8°С.

Максимальная температура воздуха после полудня, как сообщается, достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха также, по сообщению, оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и достигла +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель прошлого года сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 8,0°С.

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