Жара в столице второй день подряд бьет температурные рекорды

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, ночь на понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С.

Максимальная температура воздуха после полудня, как сообщается, достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,3°С.

Напомним

Жара в Киеве 27 августа также установила сразу три рекорда.