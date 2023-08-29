Жара в столице второй день подряд бьет температурные рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды. В Киеве снова зафиксировали 28 августа три температурных рекорда, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, ночь на понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С.
Максимальная температура воздуха после полудня, как сообщается, достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,3°С.
Напомним
Жара в Киеве 27 августа также установила сразу три рекорда.