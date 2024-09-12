Спасатели в Никополе попали под повторный удар рф во время тушения пожара

В Днепропетровской области, в Никополе, спасатели тушили пожар, вызванный атакой вражеского дрона, когда попали под повторный обстрел российских войск, поврежден пожарно-спасательный автомобиль, но пожарные успели спрятаться и позже потушили пожар, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Никополь: во время ликвидации пожара спасатели попали под вражеский обстрел - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Накануне вечером чрезвычайники, как сообщается, тушили пожар в частном жилом секторе города, который возник из-за попадания российского дрона. "В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, спасатели успели спрятаться в безопасное место. Переждав опасность, пожарные потушили пожар на площади 60 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

На Дніпропетровщині за ніч збили 8 "шахедів"