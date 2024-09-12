Рятувальники у Нікополі потрапили під повторний удар рф під час гасіння пожежі
Київ • УНН
У Нікополі рятувальники гасили пожежу, спричинену російським дроном, коли потрапили під повторний обстріл. Пожежно-рятувальний автомобіль було пошкоджено, але рятувальники встигли сховатися та згодом загасили пожежу.
У Дніпропетровській області, у Нікополі, рятувальники гасили пожежу, спричинену атакою ворожого дрона, коли потрапили під повторний обстріл російських військ, пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіл, але вогнеборці встигли сховатися та згодом загасили пожежу, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
Нікополь: під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під ворожий обстріл
Напередодні ввечері надзвичайники, як повідомляється, гасили пожежу у приватному житловому секторі міста, яка виникла через влучання російського дрона. "У цей час ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, рятувальники встигли сховатися у безпечне місце. Перечекавши небезпеку, вогнеборці загасили пожежу на площі 60 кв. м", - повідомили у ДСНС.
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