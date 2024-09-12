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На Дніпропетровщині за ніч збили 8 "шахедів"

На Дніпропетровщині за ніч збили 8 "шахедів"

Київ • УНН

 • 14184 перегляди

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про знищення 8 ворожих дронів "Шахед" протягом ночі. Він подякував захисникам за охорону повітряного простору області.

8 ворожих дронів типу "Shahed" знищили протягом ночі у Дніпропетровській області, повідомив у четвер у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Мінус 8 "шахедів"! Стільки ворожого залізяччя приземлили наші оборонці неба протягом ночі. Дякую, що захищаєте повітряний простір області

- повідомив Лисак.

рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12.09.24, 09:24 • 15488 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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