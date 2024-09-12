На Дніпропетровщині за ніч збили 8 "шахедів"
Київ • УНН
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про знищення 8 ворожих дронів "Шахед" протягом ночі. Він подякував захисникам за охорону повітряного простору області.
8 ворожих дронів типу "Shahed" знищили протягом ночі у Дніпропетровській області, повідомив у четвер у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Мінус 8 "шахедів"! Стільки ворожого залізяччя приземлили наші оборонці неба протягом ночі. Дякую, що захищаєте повітряний простір області
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