На Днепропетровщине за ночь сбили 8 «шахедов»
Киев • УНН
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об уничтожении 8 вражеских дронов «Шахед» в течение ночи. Он поблагодарил защитников за охрану воздушного пространства области.
8 вражеских дронов типа «Shahed» уничтожили в течение ночи в Днепропетровской области, сообщил в четверг в Telegram председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Минус 8 «шахедов»! Столько вражеского железа приземлили наши защитники неба в течение ночи. Спасибо, что защищаете воздушное пространство области
рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12 сентября 2024, 06:24 • 8085 просмотров