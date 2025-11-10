ukenru
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноября

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Сумщина 9 ноября подверглась очередной атаке РФ, под удар попала Роменская община. Возникли масштабные пожары, повреждены дома, но пострадавших нет.

Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноября

Спасатели показали последствия вражеской атаки на Сумскую область 9 ноября. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что Сумщина днем в воскресенье оказалась под очередной атакой РФ. В частности, под удар попала Роменская община.

Возникли масштабные пожары. Горели складские помещения и транспортные средства. Специалистам ГСЧС пришлось работать на 4 разных локациях. Также взрывной волной повреждены многоквартирные и частные дома

- рассказали в ГСЧС.

Там уточнили, что из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены приостанавливать работы и следовать в укрытие.

Все очаги горения удалось ликвидировать. Пострадавших нет

- резюмировали в ГСЧС.

Напомним

В Сумах после массированной атаки врага водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, связь постепенно восстанавливается, медучреждения работают в штатном режиме.

армия рф атаковала Сумщину беспилотниками: есть погибший03.11.25, 03:08 • 4339 просмотров

Вадим Хлюдзинский

