Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноября
Киев • УНН
Сумщина 9 ноября подверглась очередной атаке РФ, под удар попала Роменская община. Возникли масштабные пожары, повреждены дома, но пострадавших нет.
Спасатели показали последствия вражеской атаки на Сумскую область 9 ноября. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что Сумщина днем в воскресенье оказалась под очередной атакой РФ. В частности, под удар попала Роменская община.
Возникли масштабные пожары. Горели складские помещения и транспортные средства. Специалистам ГСЧС пришлось работать на 4 разных локациях. Также взрывной волной повреждены многоквартирные и частные дома
Там уточнили, что из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены приостанавливать работы и следовать в укрытие.
Все очаги горения удалось ликвидировать. Пострадавших нет
Напомним
В Сумах после массированной атаки врага водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, связь постепенно восстанавливается, медучреждения работают в штатном режиме.
