Рятувальники показали наслідки атаки рф на Сумщину 9 листопада
Київ • УНН
Сумщина 9 листопада зазнала чергової атаки рф, під удар потрапила Роменська громада. Виникли масштабні пожежі, пошкоджено будинки, але постраждалих немає.
Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Сумську область 9 листопада. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що Сумщина вдень у неділю опинилася під черговою атакою рф. Зокрема, під удар потрапила Роменська громада.
Виникли масштабні пожежі. Горіли складські приміщення та транспортні засоби. Фахівцям ДСНС довелося працювати на 4 різних локаціях. Також вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки
Там уточнили, що через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття.
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Постраждалих немає
Нагадаємо
У Сумах після масованої атаки ворога водопостачання здійснюватиметься за графіком із пониженим тиском, зв’язок поступово відновлюється, медзаклади працюють у штатному режимі.
армія рф атакувала Сумщину безпілотниками: є загиблий03.11.25, 03:08 • 4354 перегляди