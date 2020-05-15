Вспышка в столичном доме-интернате: коронавирус у 53 воспитанниц и 28 сотрудников

"В целом протестовали 182 человека, по результатам тестов больных - 81 человек. В том числе 53 воспитанницы от 7 до 35 лет и по персоналу 26 женщин и 2 мужчин", - сказал городской голова.

По его словам, в больнице столицы госпитализировали трех пациентов из числа персонала, другая часть персонала на самоизоляции дома под контролем врачей.

"Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в доме-интернате.