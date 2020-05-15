Вспышка в столичном доме-интернате: коронавирус у 53 воспитанниц и 28 сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевания коронавирусной болезнью у 81 человека: из них 53 - воспитанницы интерната. Об этом на срочном брифинге в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В целом протестовали 182 человека, по результатам тестов больных - 81 человек. В том числе 53 воспитанницы от 7 до 35 лет и по персоналу 26 женщин и 2 мужчин", - сказал городской голова.
По его словам, в больнице столицы госпитализировали трех пациентов из числа персонала, другая часть персонала на самоизоляции дома под контролем врачей.
"Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - отметил Кличко.
Как сообщал УНН, в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в доме-интернате.