Спалах у столичному будинку-інтернаті: коронавірус у 53 вихованок та 28 співробітників

“Загалом протестували 182 особи, за результатами тестів хворих — 81 людина. Зокрема 53 вихованки від 7 до 35 років та з персоналу 26 жінок та 2 чоловіків”, — сказав міський голова.

З його слів, у лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів з числа персоналу, інша частина персоналу на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

“Інфіковані вихованки закладу перебувають в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті”, — зазначив Кличко.

Як повідомляв УНН, у Києві зафіксували спалах коронавірусу в будинку-інтернаті.