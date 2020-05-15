У Києві зафіксували спалах коронавірусу в будинку-інтернаті

“У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи”, — сказав Кличко.

З його слів, спочатку в інтернаті виявили хвору жінку-працівницю, після цього зробили всім вихованцям та персоналу. Загалом протестували 182 особи, за результатами тестів хворих 81 людина.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 17 330 випадків COVID-19, з них 476 летальні.