В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в доме-интернате
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили коронавирус у 81 человека. Об этом на срочном брифинге в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице обнаружено новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", - сказал Кличко.
По его словам, сначала в интернате обнаружили больную женщину-работницу, после этого сделали всем воспитанникам и персоналу. В общем протестовали 182 человека, по результатам тестов больных - 81 человек.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 17 330 случаев COVID-19, из них 476 летальных.