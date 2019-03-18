SpaceX собирается тестировать космический корабль Starship

Как отмечается, в течение нескольких месяцев на юге американского штата Техас сотрудники SpaceX собирали тестовую версию верхней ступени своего пускового комплекса следующего поколения. Этот прототип Starship ("Звездолет") еще далек от космического полета, но тестирование позволит компании проверить способность "скачков" корабля с космодрома и приземления.

В пятницу компания разослала местным жителям сообщение о том, что планирует провести тестирование в течение недели с 18 марта и во время тестов будет закрывать главную автостраду Highway 4 для неместных, отмечает издание.

Вероятно, это должно сократить количество тех, кто ежедневно публикует изображения и видео из этого района в различных социальных сетях, отмечает издание.

В воскресенье основатель компании Илон Маск подтвердил в Twitter, что SpaceX действительно близка к началу испытаний. Маск сообщил, что еще надо выполнить "интеграционные работы" на машине, которую будут испытывать, и ее ракетном двигателе Raptor, и будут первые попытки "прыжков", но "небольшие". В конце концов машина Starhopper будет иметь три двигателя, но сейчас кажется, что компания начнет с одного.

Напомним, SpaceX запустила к МКС новый корабль Crew Dragon без экипажа.

Testing Starship heatshield hex tiles pic.twitter.com/PycE9VthxQ