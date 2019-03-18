SpaceX збирається тестувати космічний корабель Starship
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска може почати тестування космічного корабля Starship на цьому тижні. Про це пише Ars Technica, передає УНН.
Як зазначається, протягом декількох місяців на півдні американського штату Техас співробітники SpaceX збирали тестову версію верхнього щаблю свого пускового комплексу наступного покоління. Цей прототип Starship ("Зореліт") ще далекий від космічного польоту, але тестування дозволить компанії перевірити здатність "стрибків" корабля з космодрому і приземлення.
У п'ятницю компанія розіслала місцевим жителям повідомлення про те, що планує провести тестування протягом тижня з 18 березня і що під час тестів буде закривати головну автостраду Highway 4 для немісцевих, відзначає видання.
Імовірно, це має скоротити кількість тих, хто щодня публікує зображення і відео з цього району в різних соціальних мережах, відзначає видання.
У неділю засновник компанії Ілон Маск підтвердив в Twitter, що SpaceX дійсно близька до початку випробувань. Маск повідомив, що ще треба виконати "інтеграційні роботи" на машині, яку випробовуватимуть, і її ракетному двигуні Raptor, і що будуть перші спроби "стрибків", але "невеликі". Врешті машина Starhopper матиме три двигуни, але зараз здається, що компанія почне з одного.
Нагадаємо, SpaceX запустила до МКС новий корабель Crew Dragon без екіпажу.
Testing Starship heatshield hex tiles pic.twitter.com/PycE9VthxQ— Elon Musk (@elonmusk) 17 март 2019 г.