SpaceX запустила до МКС новий корабель Crew Dragon без екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Ракета компанії SpaceX з недавно розробленим космічним кораблем Crew Dragon без екіпажу запущена в суботу до Міжнародної космічної станції, що стало важливим етапом для космічної компанії Ілона Маска і для довгоочікуваної мети NASA відновити польоти людини в космос з американської землі в кінці цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Crew Dragon висотою 4,9 метра на вершині ракети Falcon 9 злетів з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді в США о 9:49 за Києвом, у ній був манекен на прізвисько Ріплі.
За даними NASA, екіпаж з трьох осіб на космічній станції повинен зустріти Crew Dragon з близько 181 кг припасів та випробувальним обладнанням рано вранці в неділю. Астронавт США Енн Макклейн і канадський астронавт Девід Сен-Жак проведуть випробування і оглянуть кабіну Crew Dragon.