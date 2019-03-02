SpaceX запустила к МКС новый корабль Crew Dragon без экипажа

Crew Dragon высотой 4,9 метра, находящаяся на вершине ракеты Falcon 9, взлетел с Космического центра имени Кеннеди во Флориде в США в 9:49 по Киеву, в ней был манекен по прозвищу Рипли.

По данным NASA, экипаж из трех человек на космической станции должен встретить Crew Dragon с около 181 кг припасов и испытательным оборудованием рано утром в воскресенье. Астронавт США Энн Макклейн и канадский астронавт Дэвид Сен-Жак проведут испытания и осмотрят кабину Crew Dragon.