SpaceX запустила к МКС новый корабль Crew Dragon без экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запущена в субботу к Международной космической станции, что стало важным этапом для космической компании Илона Маска и для долгожданной цели NASA возобновить полеты человека в космос с американской земли в конце этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Crew Dragon высотой 4,9 метра, находящаяся на вершине ракеты Falcon 9, взлетел с Космического центра имени Кеннеди во Флориде в США в 9:49 по Киеву, в ней был манекен по прозвищу Рипли.
По данным NASA, экипаж из трех человек на космической станции должен встретить Crew Dragon с около 181 кг припасов и испытательным оборудованием рано утром в воскресенье. Астронавт США Энн Макклейн и канадский астронавт Дэвид Сен-Жак проведут испытания и осмотрят кабину Crew Dragon.