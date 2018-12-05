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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon

Киев • УНН

 • 20110 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Компания SpaceX в США запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС), передает УНН со ссылкой на сообщении NASA.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon

Ракета была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Отметим, что грузовик Dragon доставит на орбитальную станцию ​​более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов.

Как пишет ТАСС, это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая с помощью данного космического грузовика. Стыковка Dragon с МКС, как ожидается, будет в субботу.

Как ранее информировал УНН, Falcon 9 - группа одноразовых и частично многоразовых двухступенчатых ракет-носителей (РН) тяжелого класса семейства Falcon американской компании SpaceX. "9" - это количество двигателей, установленных на первой ступени ракеты. Длина (высота) эксплуатируемой версии - около 70 м, диаметр - 3,66 м, стартовая масса - до 550 т. Заявленная грузоподъемность - около 8,3 т в геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную.

LIVE NOW: Watch @SpaceX 's #Dragon cargo spacecraft launch to the @Space_Station to deliver more than 5,600 pounds of @ISS_Research , crew supplies and hardware. Liftoff is targeted for 1:16 pm ET. https://t.co/LWdZDqhtJ5

- NASA (@NASA) 5 декабря 2018

3-2-1 ... LIFTOFF! @SpaceX 's cargo spacecraft leaves Earth for the @Space_Station , packed with more than 5,600 pounds of research, crew supplies and hardware. Watch: https://t.co/N28BsWMMfC pic.twitter.com/a4wPdyQize

- NASA (@NASA) 5 декабря 2018

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