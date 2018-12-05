В Харьковской области мерзнут дети в 38 школах и детсадах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Харьковской области зафиксировано несоблюдение температурного режима в 38 дошкольных и школьных учебных заведений. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужы в Харьковской области, передает УНН.
"В ноябре этого года в составе комиссий специалистами районных и городских подразделений Главного управления было проверено 76 заведений. Во время проверок и по результатам мониторинга нарушения температурного режима регистрировались в 38 учреждениях (11 общего среднего образования, 27 дошкольного образования) Красноградского района, городов Купянск, Первомайский, Харьков", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, руководителям учреждений представлены предложения по устранению нарушений санитарного законодательства в части соблюдения температурного режима.
Напомним, 4 декабря в Соломенском районе Киева на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару из-за прорыва в тепловом коллекторе без отопления остались 750 домов.