У Харківській області мерзнуть діти у 38 школах і дитсадках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харківській області зафіксовано недотримання температурного режиму у 38 дошкільних і шкільних навчальних закладів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужи в Харківській області, передає УНН.
“У листопаді цього року у складі комісій спеціалістами районних та міських підрозділів Головного управління було перевірено 76 закладів. Під час перевірок та за результатами моніторингу порушення температурного режиму реєструвались у 38 закладах (11 загальної середньої освіти, 27 дошкільної освіти) Красноградського району, міст Куп’янськ, Первомайський, Харків”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в управлінні, керівникам закладів надані пропозиції щодо усунення порушень санітарного законодавства у частині дотримання температурного режиму.
Нагадаємо, 4 грудня у Солом’янському районі Києва на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару через прорив у тепловому колекторі без опалення залишились 750 будинків.