У Києві через аварію без опалення залишились 750 будинків

КИЇВ. 4 грудня. УНН. 4 грудня у Солом’янському районі Києва на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару через прорив у тепловому колекторі без опалення залишились 750 будинків. Про це повідомляє прес-служба Солом'янської райдержадміністрації, передає УНН.