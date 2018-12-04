У Києві через аварію без опалення залишились 750 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. 4 грудня у Солом’янському районі Києва на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару через прорив у тепловому колекторі без опалення залишились 750 будинків. Про це повідомляє прес-служба Солом'янської райдержадміністрації, передає УНН.
“До уваги мешканців! 4 грудня у Солом’янському районі на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без теплопостачання залишилось 750 будівель, з них 509 житлових будинків, 10 лікувальних закладів, 23 дитячих навчальних заклади та 11 шкіл”, — йдеться у повідомленні.
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Колектор перебуває на балансі та обслуговується РТМ “Голосієво” СП “Київські теплові мережі” ПАТ “Київтеплоенерго”.
У Солом’янській райдержадміністрації запевняють, що вживають усіх необхідних заходів для сприяння терміновому усуненню аварійної ситуації. Поінформовано відповідні комунальні служби.
“До ліквідації аварії також залучені представники РТМ „Голосієво“ СП „Київські теплові мережі“ ПАТ „Київтеплоенерго“, які зазначили, що теплопостачання буде відновлено протягом доби”, — заявили у Солом’янській РДА.
Раніше УНН повідомляв, що у місті Малин в Житомирській області декілька дитсадків і шкіл у мороз відрізали від тепла. 30 листопада теплопостачання було відновлено.