У навчальні заклади на Житомирщині повернулося тепло

Відтак, у 3 дитячі садочки, 2 школи та центр дитячо-юнацької творчості повернулося тепло і зараз вони працюють у штатному режимі.



"Вчора о 17.00 годині відновлено (газопостачання – ред.) по всіх закладах",- зазначили у Малинській міській раді.



Нагадаємо, вчора ПАТ “Житомиргаз” припинив постачання газу у котельні райцентра міста Малин, внаслідок чого дитсадки і школи залишилися без тепла. На засіданні міської комісії із надзвичайних ситуацій визнали надзвичайною ситуацію та вирішили надіслати звернення до Житомирської обласної адміністрації і прокуратури. Лист-вимогу поновити газопостачання відправили також у ПАТ “Житомиргаз”.



Як повідомляв УНН, 14 листопада Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону.