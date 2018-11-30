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У навчальні заклади на Житомирщині повернулося тепло

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У місті Малин Житомирської області відновили постачання газу у котельні райцентра. Про це УНН повідомили у Малинській міській раді.

Відтак, у 3 дитячі садочки, 2 школи та центр дитячо-юнацької творчості повернулося тепло і зараз вони працюють у штатному режимі.

"Вчора о 17.00 годині відновлено (газопостачання – ред.) по всіх закладах",- зазначили у Малинській міській раді.

Нагадаємо, вчора ПАТ “Житомиргаз” припинив постачання газу у котельні райцентра міста Малин, внаслідок чого дитсадки і школи залишилися без тепла. На засіданні міської комісії із надзвичайних ситуацій визнали надзвичайною ситуацію та вирішили надіслати звернення до Житомирської обласної адміністрації і прокуратури. Лист-вимогу поновити газопостачання відправили також у ПАТ “Житомиргаз”.

Як повідомляв УНН, 14 листопада Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону

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