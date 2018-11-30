В учебные заведения в Житомирской области вернулось тепло

Следовательно, в 3 детских сада, 2 школы и центр детско-юношеского творчества вернулось тепло и сейчас они работают в штатном режиме.



"Вчера в 17.00 восстановлено (газоснабжение - ред.) по всем заведениях", - отметили в Малинском городском совете.



Напомним, вчера ПАО "Житомиргаз" прекратил поставки газа в котельной райцентра города Малин, вследствие чего детсады и школы остались без тепла. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям признали чрезвычайной ситуацией и решили направить обращение в Житомирскую областную администрацию и прокуратуру. Письмо-требование восстановить газоснабжение отправили также в ПАО "Житомиргаз".



Как сообщал УНН, 14 ноября Кабмин запретил отключать ТКЭ от газа под отопительный сезон.