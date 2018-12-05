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Почти 1,8 тыс. человек с начала года отправили на общественно полезные работы

Киев • УНН

 • 14150 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Подразделения по вопросам пробации по решениям судов в течение 11 месяцев этого года выдали направление 1794 лицам для отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Почти 1,8 тыс. человек с начала года отправили на общественно полезные работы

"По состоянию на 29 ноября в уполномоченные органы по вопросам пробации на выполнение поступило 2554 постановлений о наложении административного взыскания в виде общественно полезных работ. 1794 лицам выдано направление для отбывания взыскания", - сказал он.

По его словам, в настоящее время 983 человека уже отбыли назначенное судом количество часов общественно полезных работ и сняты с учета подразделений пробации.

Кроме того, Чернышов рассказал, что за 10 месяцев подразделения пробации выполняли приговоры в отношении 94 тыс. 307 осужденных, которых посадили.

При этом, уточнил он, после отбывания наказания, назначенного судом, органы пробации сняли со своих учетов 38 тыс. 153 человека.

В то же время, как отметил чиновник, 405 человек осуждены за уклонение от отбывания наказания, 912 лицам отменено освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Как сообщал УНН, благодаря первому и второму пакетам законов #ЧужихДетейНеБывает за 11 месяцев этого года в пользу детей взыскано 4,1 млрд грн алиментов.

Исполнителями Минюста составлено 29359 протоколов о совершении должником административного правонарушения, судами вынесено 2558 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Украинские Национальные Новости

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