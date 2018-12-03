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Мін'юст подвоїв суму стягнень за борги по аліментах

Мін'юст подвоїв суму стягнень за борги по аліментах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністерство юстиції України за 2018 рік стягнуло 4,1 млрд грн аліментів на користь дітей, що удвічі більше, ніж роком раніше. Про це повідомила прес-служба Мін'юсту, передає УНН. 

“Завдяки першому та другому пакетам законів #ЧужихДітейНеБуває за 11 місяців цього року на користь дітей стягнуто 4,1 млрд грн аліментів. Для порівняння: за аналогічний період минулого року було стягнуто 2,1 млрд грн”, — зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.

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Збільшення надходжень пов’язано із законом #ЧужихДітейНеБуває2, який набув чинності 28 серпня, а також попереднім законом від 6 лютого, який озброїв виконавців ефективними важелями впливу на неплатників аліментів.

Наразі виконавчі служби винесли:

  • понад 16 164 постанови про накладення на боржника штрафу у розмірі 20% на заборгованість по аліментах від 1 до 2 років,
  • 11 429 постанов про накладення штрафу у розмірі 30% по тих провадженнях, де заборгованість складає від 2 до 3 років,
  • 34 034 постанови про накладення штрафу у розмірі 50% за заборгованість понад 3 роки.

“Хочу наголосити, що ці штрафи ідуть безпосередньо дітям”, — підкреслив очільник Мін’юсту.

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Він додав, що завдяки нововведенням виконавцями Мін’юсту складено 29 359 протоколів про вчинення боржником адміністративного правопорушення, судами винесено 2 558 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

“У тому випадку, якщо боржник ухилятиметься від суспільно корисних робіт, до нього застосовуватиметься адміністративний арешт, а у разі злісного ухилення від виконання суспільно корисних робіт до боржника буде застосована кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк до 2 років”, — зазначив Павло Петренко.

Міністр наголосив, що всі ці заходи впливу стимулюють боржників ліквідовувати заборгованість, щоб не допускати накладення на них всього комплексу санкцій. Зокрема, відносно 50,3 тисяч дітей уже погашено заборгованість по аліментах у повному обсязі. Крім цього, 41,9 тисяч сімей досягли згоди щодо сплати аліментів і відкликали виконавчі документи у зв’язку з відсутністю претензій до боржника.

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Нагадаємо, понад 130 тис. батьків заборонили керувати автівкою через борги зі сплати аліментів. Також на суспільно корисні роботи вже відправили понад 1,2 тис. недобросовісних батьків.

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