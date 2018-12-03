Минюст удвоил сумму взысканий за долги по алиментам

“Благодаря первому и второму пакетам законов #ЧужихДетейНеБывает за 11 месяцев этого года в пользу детей взыскано 4,1 млрд грн алиментов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было взыскано 2,1 млрд грн”, - отметил Министр юстиции Павел Петренко.

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Увеличение поступлений связано с законом #ЧужихДетейНеБывает2, который вступил в силу 28 августа, а также предыдущим законом от 6 февраля, который вооружил исполнителей эффективными рычагами воздействия на неплательщиков алиментов.

Сейчас исполнительные службы вынесли:



более 16164 постановлений о наложении на должника штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам от 1 до 2 лет,



11429 постановлений о наложении штрафа в размере 30% по тем производствам, где задолженность составляет от 2 до 3 лет,



34034 постановлений о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более 3 лет.



“Хочу подчеркнуть, что эти штрафы идут непосредственно детям”, — подчеркнул глава Минюста.

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Он добавил, что благодаря нововведениям исполнителями Минюста составлены 29359 протоколов о совершении должником административного правонарушения, судами вынесено 2558 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

“В том случае, если должник будет уклоняться от общественно полезных работ, к нему будет применяться административный арест, а в случае злостного уклонения от выполнения общественно полезных работ к должнику будет применена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет”, — отметил Павел Петренко.

Министр подчеркнул, что все эти меры воздействия стимулируют должников ликвидировать задолженность, чтобы не допускать наложения на них всего комплекса санкций. В частности, относительно 50300 детей уже погашена задолженность по алиментам в полном объеме. Кроме этого, 41 900 семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.

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Напомним, более 130 тыс. родителей запретили управлять автомобилем из-за долгов по уплате алиментов. Также на общественно полезные работы уже отправили более 1,2 тыс. недобросовестных родителей.