Керувати автівкою заборонили понад 130 тис. батьків через борги за аліменти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Через заборгованість зі сплати аліментів було тимчасово обмежено 133 тисячі батьків керувати автомобілем, виїжджати за кордон та полювати. Про це сьогодні сказала на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити про такі дієві інструменти, які пов’язані із застосуванням тимчасових обмежувальних заходів щодо тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України, у праві користування транспортним засобом, у праві полювання, також користуватися зброєю для відповідних цілей. На сьогодні органами державної виконавчої служби було винесено по 133 тис. постанов обмежувального характеру”, — розповіла вона.
Крім того, за словами Глущенко, суди винесли 2151 постанову про направлення боржників на суспільно корисні роботи, а держвиконавці загалом направили до суду 26,7 тис. протоколів.
Як повідомляв УНН, на суспільно корисні роботи вже відправили понад 1,2 тис. батьків за несплату аліментів.