Водить авто запретили более 130 тыс. родителей из-за долгов по алиментам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Из-за задолженности по уплате алиментов было временно ограничено 133 тыс. родителей управлять автомобилем, выезжать за границу и охотиться. Об этом сказала на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.
"Если говорить о таких действенных инструментах, связанных с применением временных ограничительных мер в отношении временного ограничения в праве выезда должника за пределы Украины, в праве пользования транспортным средством, в праве охоты, также пользоваться оружием для соответствующих целей. На сегодня органами государственной исполнительной службы было вынесено по 133 тыс. постановлений ограничительного характера", - рассказала она.
Кроме того, по словам Глущенко, суды вынесли 2151 постановление о направлении должников на общественно полезные работы, а госисполнители направили в суд 26,7 тыс. протоколов.
Как сообщал УНН, на общественно полезные работы уже отправили более 1,2 тыс. родителей за неуплату алиментов.