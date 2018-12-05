Майже 1,8 тис. осіб з початку року відправили на суспільно корисні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Підрозділи з питань пробації за рішеннями судів протягом 11 місяців цього року видали направлення 1794 особам для відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції Денис Чернишов.
“Станом на 29 листопада до уповноважених органів з питань пробації на виконання надійшло 2554 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 1794 особам видано направлення для відбування стягнення”, — сказав він.
За його словами, на цей час 983 особи вже відбули призначену судом кількість годин суспільно корисних робіт та зняті з обліку підрозділів пробації.
Крім того, Чернишов розповів, що за 10 місяців підрозділи пробації виконували вироки стосовно 94 тис. 307 засуджених, яких не ув’язнили.
При цьому, уточнив він, після відбування покарання, призначеного судом, органи пробації зняли зі своїх обліків 38 тис. 153 особи.
Водночас, як зауважив посадовець, 405 осіб засудили за ухилення від відбування покарання, 912 особам скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Як повідомляв УНН, завдяки першому та другому пакетам законів #ЧужихДітейНеБуває за 11 місяців цього року на користь дітей стягнуто 4,1 млрд грн аліментів.
Виконавцями Мін’юсту складено 29 359 протоколів про вчинення боржником адміністративного правопорушення, судами винесено 2 558 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.