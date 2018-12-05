В оккупированном Крыму Россия развернула бессрочные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В оккупированном Крыму Россия развернула бессрочные военно-морские и ракетные учения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечается, в ходе учений две подводные лодки — Б-237 “Ростов-на-Дону” и Б-262 “Старый Оскол”, отработали экстренный выход для обнаружения, сопровождения и уничтожения морских и береговых целей с выполнением пусков ракетного оружия.
Также экипажи подлодок также должны отработать глубоководное погружение и такие навыки, как аварийное всплытие.
Отмечается, что даты начала и конца учений не указываются. Также не уточняются, являются ли маневры подводных лодок частью более масштабных учений в Черном море и на Крымском полуострове.
В навигационном предупреждении ВМС Турции говорится, что учения должны пройти в регионе в период с 3 по 9 декабря.
В рамках маневров на востоке Крыма расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” “отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника”.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил план организации выполнения указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.
Как сообщал УНН, в ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.
Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день.
Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.