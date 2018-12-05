В окупованому Криму Росія розгорнула безстрокові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В окупованому Криму Росія розгорнула безстрокові військово-морські і ракетні навчання. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як наголошується, під час навчань два підводні човни - Б-237 "Ростов-на-Дону" і Б-262 "Старий Оскол", відпрацювали екстрений вихід для виявлення, супроводу і знищення морських і берегових цілей з виконанням пусків ракетної зброї.
Також екіпажі підводних човнів повинні відпрацювати глибоководне занурення і такі навички, як аварійне спливання.
Відзначається, що дати початку і кінця навчань не вказуються. Також не уточнюються, чи є маневри підводних човнів частиною більш масштабних навчань у Чорному морі і на Кримському півострові.
У навігаційному попередженні ВМС Туреччини говориться, що навчання мають пройти в регіоні в період з 3 по 9 грудня.
В рамках маневрів на сході Криму розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" "відпрацювали дії з облаштування позиції на непідготовленій місцевості, виявлення, ідентифікації, супроводу і знищення повітряних цілей умовного супротивника".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив план організації виконання указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Як повідомляв УНН, в ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила військовий стан, але тільки на 30 днів і в окремих областях.
Згідно з президентським указом, військовий стан вводиться з 14:00 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували в той же день.
Закон передбачає введення воєнного стану в 10 областях України.