Кабмин одобрил план выполнения указа о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил план организации выполнения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения, передает корреспондент УНН.
Также правительство утвердило план организации подготовки проектов актов для реализации закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.
Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.