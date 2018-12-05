Кабмин одобрил план выполнения указа о введении военного положения

Также правительство утвердило план организации подготовки проектов актов для реализации закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.