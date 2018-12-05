Кабмін схвалив план виконання указу про введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив план організації виконання указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.
Також уряд затвердив план організації підготовки проектів актів для реалізації закону "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.
Згідно з президентським указом, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.