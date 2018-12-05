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MIM-104 Patriot

SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним кораблем Dragon

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Компанія SpaceX у США запустила ракету Falcon 9 з космічним кораблем Dragon, який доставить вантаж для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС), передає УНН із посиланням на повідомленні NASA.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним кораблем Dragon

Ракета була запущена з бази ВПС США на мисі Канаверал у Флориді.

Відзначимо, що вантажівка Dragon доставить на орбітальну станцію більше 2,5 т вантажів, включаючи продовольство і матеріали для серії наукових експериментів.

Як пише ТАСС, це вже 16-я місія по відправці запасів і обладнання на МКС, здійснювана за допомогою даного космічної вантажівки. Стикування Dragon з МКС, як очікується, буде в суботу.

Як раніше інформував УНН, Falcon 9 — група одноразових і частково багаторазових двоступеневих ракет-носіїв (РН) важкого класу сімейства Falcon американської компанії SpaceX. “9” — це кількість двигунів, встановлених на першому ступені ракети. Довжина (висота) експлуатованої версії — близько 70 м, діаметр — 3,66 м, стартова маса — до 550 т. Заявлена ​​вантажопідйомність — близько 8,3 т на геоперехідну орбіту і 22,8 т на низьку опорну.

LIVE NOW: Watch @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft launch to the @Space_Station to deliver more than 5,600 pounds of @ISS_Research, crew supplies and hardware. Liftoff is targeted for 1:16 pm ET. https://t.co/LWdZDqhtJ5

— NASA (@NASA) 5 грудня 2018 р.

3-2-1… LIFTOFF! @SpaceX’s cargo spacecraft leaves Earth for the @Space_Station, packed with more than 5,600 pounds of research, crew supplies and hardware. Watch: https://t.co/N28BsWMMfC pic.twitter.com/a4wPdyQize

— NASA (@NASA) 5 грудня 2018 р.

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