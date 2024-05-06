Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дета Хедман отказалась играть против 27-летней транс-женщины Ноа-Лин ван Левен, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

На турнире WDF в Дании ван Левен и Хедман должны были встретиться в четвертьфинале. Однако Хедман бойкотировала матч, а после снятия с турнира набросилась на ван Левен.

"Я не буду играть против мужчины в женском турнире", - заявила она.

64-летняя спортсменка категорически против того, чтобы трансгендерам позволяли играть в женских соревнованиях. Отказавшись от участия в турнире, она хотела еще раз разъяснить свою позицию.

"Я всегда говорила, что уйду из спорта, когда наслаждение от него исчезнет. С нынешними проблемами в женском дартсе этот момент становится все ближе", - написала Хедман в X (бывший Twitter).

Добавим

Ноа-Линн ван Левен называет себя женщиной с 2014 года: она перенесла операцию и прошла гормональную терапию - с тех пор ван Левен участвует в женских турнирах. После победы в марте на женском турнире PDC в Хильдесхайме голландка была подвергнута критике. Впоследствии некоторые ее коллеги из национальной сборной вышли из состава команды.