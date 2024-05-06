Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  85661 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  104930 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  218257 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208705 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205876 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173238 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113604 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129002 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126562 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119823 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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30 апреля 2024, 05:32  •  398465 просмотра

Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дита Хедман бойкотировала свой четвертьфинальный матч против трансгендерной женщины Ноа-Лин ван Левен на турнире WDF в Дании, отказавшись играть против "мужчины в женском турнире".

спорт •   •  960 просмотра
Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил российский катер "Мангуст" стоимостью 3 миллиона долларов, который использовался для патрулирования вод и борьбы с диверсантами в оккупированном Крыму.

Война •   •  1590 просмотра
Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"

Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды

В связи с поломкой подвижного состава поезд № 961 Мукачево - Кошице сегодня отменен на участке Мукачево - Чоп, а ранее в пути задерживались поезда варшавского направления из-за непогоды.

Общество •   •  1564 просмотра
Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды

Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

44-летний мужчина из города Золотоноши был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы, переодевшись женщиной и используя паспорт своей сестры.

Общество •   •  1855 просмотра
Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко погиб на фронте 5 мая, защищая Украину от полномасштабного вторжения России.

Война •   •  3032 просмотра
На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

Европейская комиссия объявила, что принимает меры для закрытия процедуры против Польши по статье 7 Союзного договора о нарушении верховенства права, поскольку Польша приняла меры для решения вопросов, связанных с независимостью судебной власти, и признала верховенство права ЕС.

Новости Мира •   •  2732 просмотра
Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Война •   •  4174 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

На предприятии "Химрезерв" в Кропивницком произошел пожар, в результате которого погиб один человек, но, по словам председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича, он локализован.

Криминал и ЧП •   •  3721 просмотра
В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Киевская городская власть подтверждает, что станция метро "Почтовая площадь" работает в нормальном режиме для перевозки пассажиров и укрытия без рисков затопления, закрытия или необходимости ремонта.

Общество •   •  3957 просмотра
"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

Командир Сырский провел работу с подразделениями, которые ведут оборонительные операции на Покровском и Кураховском направлениях, где сосредоточены основные ударные силы противника, по усилению обороны и отражения вражеских атак, выделив дополнительные ресурсы и вручив награды бойцам, которые отличились в День пехоты.

Война •   •  4129 просмотра
Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский