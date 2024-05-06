Дартистка відмовилася грати на турнірі проти транс-жінки: що відомо
Київ • УНН
Триразова фіналістка чемпіонату світу з дартсу Діта Хедман бойкотувала свій чвертьфінальний матч проти трансгендерної жінки Ноа-Лін ван Левен на турнірі WDF в Данії, відмовившись грати проти "чоловіка в жіночому турнірі"
Триразова фіналістка чемпіонату світу з дартсу Дета Хедман відмовилася грати проти 27-річної транс-жінки Ноа-Лін ван Левен, передає УНН із посиланням на Bild.
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На турнірі WDF у Данії ван Левен та Хедман мали зустрітися у чвертьфіналі. Проте Хедман бойкотувала матч, а після зняття з турніру накинулась на ван Левен.
"Я не гратиму проти чоловіка в жіночому турнірі", - заявила вона.
64-річна спортсменка категорично проти того, щоб трансгендерам дозволяли грати у жіночих змаганнях. Відмовившись від участі у турнірі, вона хотіла ще раз роз'яснити свою позицію.
"Я завжди говорила, що піду зі спорту, коли насолода від нього зникне. З нинішніми проблемами в жіночому дартсі цей момент стає дедалі ближче", — написала Хедман у X (колишній Twitter).
Додамо
Ноа-Лінн ван Левен називає себе жінкою з 2014 року: вона перенесла операцію і пройшла гормональну терапію - з того часу ван Левен бере участь у жіночих турнірах. Після перемоги в березні на жіночому турнірі PDC у Хільдесхаймі голландка була піддана критиці. Згодом деякі її колеги з національної збірної вийшли зі складу команди.