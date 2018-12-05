В Одессе произошли стычки с госслужащими, в полицию доставили 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Между государственными исполнителями и группой лиц в Одессе произошла потасовка, в результате чего в отделение полиции доставили восемь участников конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Сегодня, 5 декабря, представителями государственной исполнительной службы проводились мероприятия по выполнению решения суда по описи имущества в одном из частных домов на улице Педагогической. На месте происшествия находилась группа лиц, совершивших потасовку с государственными исполнителями и агрессивно препятствовали выполнению ими законных полномочий", – говорится в сообщении.
Конфликт локализовали. Для выяснения обстоятельств в отделение полиции были доставлены восемь участников.
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"Сейчас в отношении четырех из них составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили в полиции.
Напомним, в Одессе на стройплощадке на местных жителей, которые выступают против строительства, и группу их поддержки среди представителей общественных организаций напала группа молодых людей спортивного телосложения.