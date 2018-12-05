В Одесі сталися сутички з держслужбовцями, до поліції доставили 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Між державними виконавцями та групою осіб в Одесі сталася штовханина, через що до відділення поліції доставили восьмеро учасників конфлікту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.
"Сьогодні, 5 грудня, представниками державної виконавчої служби проводилися заходи по виконанню рішення суду щодо опису майна в одному з приватних будинків на вулиці Педагогічній. На місці події знаходилася група осіб, які вчинили штовханину з державними виконавцями та агресивно перешкоджали виконанню ними законних повноважень", – йдеться в повідомленні.
Конфлікт локалізували. Для з’ясування обставин до відділення поліції було доставлено восьмеро його учасників.
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"Наразі відносно чотирьох з них складено протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, в Одесі на будмайданчику на місцевих мешканців, які виступають проти будівництва, і групу їхньої підтримки з-поміж представників громадських організацій напала група молодиків спортивної статури.